Wall Street en ordre dispersé, toujours hésitante faute de visibilité

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé peu après l'ouverture mercredi, toujours hésitante dans l'attente de nouvelles données macroéconomiques permettant de jauger l'état de l'économie américaine et d'estimer la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale (Fed).