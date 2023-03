Wall Street ouvre en baisse, toujours hésitante faute de visibilité

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, toujours hésitante dans l'attente de nouvelles données macroéconomiques permettant de jauger l'état de l'économie américaine et d'estimer la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale (Fed).