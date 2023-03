Tour d'Europe des stades: choc Liverpool-Manchester United, le Barça décimé

Paris (AFP) – Le choc Liverpool-Manchester United sera le principal temps fort de la 26e journée du championnat d'Angleterre, dimanche, alors que le FC Barcelone, en tête en Espagne mais privé de nombreux cadres, doit éviter le retour du Real Madrid.

. Derby d'Angleterre

Le week-end en Angleterre sera marqué dimanche par l'affrontement entre Liverpool et Manchester United, les deux clubs les plus titrés du pays. Mal en point ces dernières semaines et balayés à Anfield par le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions (5-2), les Reds (6e) commencent de nouveau à croire à une qualification directe pour la C1 après leur succès mercredi face à Wolverhampton (2-0). Mais ils n'ont pas non plus une grande marge de manoeuvre et ne doivent pas flancher contre les Red Devils. La tâche sera ardue, Manchester United, tout frais vainqueur de la Coupe de la Ligue, son premier trophée depuis six ans, et 3e du championnat, ayant le vent en poupe. Le duel à distance pour le titre se poursuit également entre le leader Arsenal, qui reçoit Bournemouth, et son dauphin Manchester City, opposé à Newcastle (5e).

. Le Barça en danger

En Espagne, match à risque pour le FC Barcelone! Avec Ousmane Dembélé, Pedri et Robert Lewandowski en phase de rétablissement, Gavi, Raphinha et l'entraîneur Xavi suspendus pour accumulation de cartons jaunes, les Catalans reçoivent Valence dimanche avec l'obligation de gagner, une semaine après leur déroute 1-0 sur le terrain du promu Almeria. En cas de nouveau faux-pas, ce sera une aubaine pour le Real Madrid, qui se déplace dimanche à Séville pour y affronter le Betis, privé de Nabil Fekir (opéré du ligament croisé antérieur du genou gauche), car un succès, conjugué à une défaite du Barça, le ramènerait à quatre points de la tête.

Jordi Alba et le Barça restent sur une défaite surprise à Almeria, en championnat, le 26 février 2023 © JORGE GUERRERO / AFP/Archives

. Dortmund teste ses prétentions

Auteur d'une impressionnante série en 2023 de sept victoires consécutives en Bundesliga (neuf en intégrant la Ligue des champions et la Coupe), le Borussia Dortmund (2e, 46 points) teste ses prétentions de titre, vendredi contre Leipzig (4e, 42 pts) en ouverture de la 23e journée du championnat. A quatre jours de se déplacer à Chelsea en huitième de finale retour de la C1, les coéquipiers de Marco Reus ont l'occasion d'égaler la meilleure série de victoires du club en Bundesliga, celle de 2011/12 qui avait abouti au titre pour les joueurs de Jürgen Klopp à l'époque, le dernier qui a échappé au Bayern. Les Munichois, leaders avec 46 points à la différence de buts, pourraient comme la semaine dernière se retrouver sous pression au moment de se déplacer sur la pelouse du mal classé Stuttgart (15e, 19 pts). Les coéquipiers de Thomas Müller voudront se rassurer à quatre jours de recevoir le Paris SG, pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'occasion pour Julian Nagelsmann de faire monter en régime Sadio Mané, qui revient de blessure et qui a joué une petite demi-heure contre l'Union Berlin la semaine dernière (victoire 3-0).

Le Borussia Dortmund du coach Edin Terzic est l'équipe en forme de Bundesliga, ici vainqueur à Hoffenheim, le 25 février 2023 © Daniel ROLAND / AFP/Archives

. Naples, tueur de suspense

Avec 18 points d'avance sur l'Inter Milan, Naples est très bien parti pour décrocher son premier titre de champion en 33 ans. Il n'y a donc quasiment plus de suspense en Italie même si la Lazio (4e), en déplacement au stade Maradona, va tenter de maintenir un semblant d'incertitude. Dans le même temps, l'Inter Milan, dauphin du Napoli, ne devrait pas avoir trop de soucis face à Lecce (15e) alors que l'AC Milan, 3e ex-aequo, se rend sur la pelouse de la Fiorentina. La Juventus et le revenant Paul Pogba continuent de leurs côtés leur opération remontée. Sanctionnée de 15 points de pénalité en raison de fraudes comptables, la Juve (7e) est pour l'instant largement distancée dans la course à l'Europe avant de se rendre chez la Roma.

