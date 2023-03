Foot: Au Brésil, les jeunes partent plus tôt, les anciens rentrent tard

5 mn

Sao Paulo (AFP) – Le joyau Endrick, 16 ans à peine, vendu au Real Madrid, Marcelo, de retour à Fluminense: les deux transferts les plus emblématiques de ces derniers mois au Brésil en disent long sur la fuite des talents chez les quintuples champions du monde où les jeunes partent de plus en plus tôt alors que les anciennes gloires rentrent au bercail souvent en toute fin de carrière.