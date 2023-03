Grève du 7 mars: le ministre des Transports appelle les Français à télétravailler

Limoges (AFP) – Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a appelé vendredi tous les Français qui le peuvent à télétravailler le mardi 7 mars, journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Le ministre recommande ainsi à "toutes celles et ceux qui ont la possibilité de télétravailler à s'en saisir", alors que les perturbations s'annoncent très importantes dans les transports publics.

"On a vu lors des journées précédentes que les Français se saisissaient de ces nouveaux outils", a observé le ministre devant la presse, en marge d'un déplacement à Limoges.

M. Beaune n'a pas voulu se prononcer sur les jours suivants.

"On a vu qu'il y a un appel à une grève reconductible, mais on ne peut pas dire comment ça va se passer encore. s'il y a une grève sérieuse, ce sera les mêmes messages", a-t-il précisé à l'AFP.

"Le 7, ça va être dur. Après, les gens n'ont pas besoin pour comprendre qu'il faut télétravailler", a-t-il remarqué.

"Le 8, le 9... et plus si affinités? J'espère que non", a dit le ministre. "On ne sait pas combien de temps ça peut durer, avec quelle intensité."

Tous les syndicats de la SNCF ont lancé un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites.

"Les grandes entreprises publiques dont la SNCF s'organisent au mieux mais il n'y pas de miracle possible: quand il y a des grèves, il y a des impacts", a souligné M. Beaune.

La RATP comme la SNCF devraient communiquer leurs prévisions de trafic dimanche. Mais sans attendre, Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité chargée d'organiser les transports dans la région francilienne, a annoncé vendredi dans un communiqué des "perturbations majeures" dans les transports publics, appelant "tous les Franciliens qui le peuvent à télétravailler".

IDFM a également remis en place un dispositif de subvention au covoiturage, qui sera gratuit pour tous les passagers.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols, en prévision de la grève des contrôleurs aériens.

La DGAC a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

