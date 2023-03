La Bourse de Paris se maintient dans le vert

Paris (AFP) – La Bourse de Paris progressait de 0,51% vendredi matin, optimiste sur une possible pause des hausses des taux de la banque centrale américaine après des déclarations d'un responsable de l'institution monétaire.

Publicité Lire la suite

L'indice vedette CAC 40 gagnait 37,10 points à 7.321,87 points vers 09H45. Jeudi, l'indice a progressé de 0,69% et le bilan est pour l'instant positif sur la semaine malgré une nette remontée des taux obligataires ces derniers jours.

Après un début de séance mitigé jeudi, les indices de Wall Street ont tous fini dans le vert, le Dow Jones gagnant plus de 1%.

"Poussées par les déclarations plutôt accommodantes" du président de la Réserve fédérale d'Atlanta Raphael Bostic "et les indices positifs des directeurs d'achat chinois, les inquiétudes concernant une surchauffe de l'inflation et un ralentissement économique simultané en Europe et aux États-Unis se sont quelque peu apaisées", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Raphael Bostic s'est dit, jeudi, favorable à une hausse de 25 points de base des taux lors de la prochaine réunion de mars et a évoqué l'éventualité d'une pause des relèvements de taux à l'été.

Les anticipations des marchés concernant l'évolution des politiques monétaires américaine et européenne vont bon train depuis la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis et en zone euro.

Les investisseurs intègrent peu à peu que l'inflation ne va pas baisser aussi vite qu'ils l'espéraient et que cela pourrait pousser les banques centrales à poursuivre plus longtemps que prévu leur resserrement monétaire.

En conséquence, les taux obligataires ont bondi depuis une semaine. Le taux de l'emprunt de l'Etat français à 10 ans a atteint 3,23% jeudi à la clôture, contre 3% en fin de semaine dernière.

"L’inflation pourrait se maintenir élevée plus longtemps que souhaité. Voilà donc que le marché s’adapte et conclu que les taux directeurs des banques centrales devront aller plus haut", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM.

Le rebond économique en Chine après l'abandon en décembre des restrictions sanitaires contre le Covid devrait également soutenir le moral des investisseurs.

L'activité dans les services en Chine a fortement progressé en février selon l'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin.

En France en revanche, la production industrielle a reculé de 1,9% au mois de janvier par rapport à décembre 2022, en raison d'un repli de 6,7% de la fabrication de matériels de transport, qui comprennent l'aéronautique et l'automobile, a rapporté l'Insee vendredi.

Réduction de voilure

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) française a demandé jeudi aux compagnies aériennes de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols à la suite d'un préavis de grève national, relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens.

Les actions de la compagnie aérienne Air France-KLM (+2,04% à 1,80 euros) et de l'opérateur Aéroports de Paris (+1,29% à 137,70 euros) ne réagissaient pas particulièrement.

Pas de gel des revenus de Bonduelle

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a affiché une progression du chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023, aidé par des hausses des prix. Les ventes pour la période de juillet à décembre ont progressé de 14% sur un an, et le résultat net des activités poursuivies de 35%.

Son action grimpait de 6,02% à 14,10 euros.

© 2023 AFP