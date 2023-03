Ligue 1 : Nice, en manque de justesse, rate le coche contre Auxerre, accrocheur

Nice (AFP) – Nice n'est pas parvenu à battre Auxerre (1-1) vendredi soir à domicile, en ouverture de la 26e journée de L1, et rate ainsi l'occasion de dépasser provisoirement Lille à la 6e place du classement.

Avec six victoires et trois nuls depuis les débuts de Didier Digard à la tête de l'équipe, le bilan demeure excellent pour le jeune entraîneur niçois. Mais ce deuxième nul consécutif à domicile, après celui concédé contre Reims (0-0), ralentit la progression des Rouge et Noir.

Avec 42 points, Nice, en manque de justesse technique en première période, reste à deux longueurs de Lille, en déplacement samedi à Lens (17H00). La faute en revient aussi à un équipe auxerroise transfigurée.

Invaincue depuis cinq matches désormais (deux victoires et trois nuls, sa meilleure série depuis 2011, elle compte 22 points et peut, plus que jamais, espérer se maintenir.

Si Nice a dominé sa première période, elle a été trop laborieuse pour être satisfaisante. Pourtant, malgré un but logiquement encaissé à la suite d'un déboulé de Matthis Abline côté droit, qui a laissé Dante sur place pour servir son compère Gauthier Hein, buteur entre les jambes de Kasper Schmeichel (0-1, 36e), les hommes de Didier Digard n'ont pas lâché.

Poussés par lles 21.133 spectateurs de l'Allianz Riviera, ils sont revenus au score avant la pause. Non pas sur pénalty, consécutif à un tirage de maillot sur Khéphren Thuram (41e), seul dynamiteur d'un équipe trop imprécise. Gaëtan Laborde, peu en vue jusque-là, a, en effet, tiré sur le gardien roumain de l'AJA Ionut Radu qui a pu détourner en corner (42e).

Mais Laborde a fait preuve de personnalité. Sur le 19e centre niçois de la mi-temps, œuvre du remuant latéral helvète Jordan Lotomba, l'ex-Rennais a égalisé d'une splendide tête plongeante et s'est offert son 9e but de la saison en L1, son 7e avec Nice (1-1, 45e+1).

Dans un système en 4-3-3, avec Pablo Rosario en pointe basse, Hicham Boudaoui à sa droite, et sans le Burundais Youssuf Ndayishimiye, touché la veille à l'entraînement, Nice a disputé sa période la moins accomplie de l'ère Digard, avant de dominer outrageusement après la pause.

Mais Terem Moffi a vu Birama Touré contrer sa frappe d'un bras collé au corps (47e). Ensuite, les tentatives de Boudaoui ont été déviées en corner par Jubal (50e), sur sa barre par Radu (59e). Digard a beaucoup tenté, finissant avec le trio Barkley-Brahimi-Bouanani devant. Mais rien n'y a fait pour des Aiglons qui disputeront, jeudi, un 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence en Moldavie.

