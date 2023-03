Une petite île galloise décroche les étoiles grâce à la pureté de son ciel

4 mn

Pwllheli (Royaume-Uni) (AFP) – La nuit noire tombe sur Ynys Enlli. Planètes et étoiles filantes parsèment le ciel, et les aurores boréales viennent colorer la mer de vert et de rouge. Ce spectacle vaut à cette petite île galloise une consécration internationale.