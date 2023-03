Top 14: Montpellier respire encore, La Rochelle prend de la hauteur

Paris (AFP) – Le champion en titre Montpellier a gagné samedi face à Clermont le match qu'il ne fallait pas perdre lors de la 20e journée du Top 14, dont La Rochelle prend la deuxième place après les défaites du Stade français et de Lyon.

Publicité Lire la suite

. De l'air pour le MHR

C'était, de l'aveu même de leur manager Philippe Saint-André, un "match de la muerte" pour les Montpelliérains.

Vainqueurs avec bonus de Clermont (34-6), ils restent en vie dans ce championnat, même s'ils comptent encore six points de retard sur les six premières places, qualificatives pour la phase finale.

Le MHR a fait le dos rond en première mi-temps en double infériorité numérique, avant de profiter en fin de match de l'exclusion du troisième ligne clermontois Judicaël Cancoriet pour faire gonfler le score et mettre fin à une série de quatre revers consécutifs.

Le demi de mêlée de Montpellier Cobus Reinach contre Clermont, le 4 mars 2023 à Montpellier © Pascal GUYOT / AFP

"On avait besoin de cette victoire. C'était un match à quitte ou double. Soit on jouait le maintien, soit on jouait le top 6 (...) Tout le monde a donné son corps pour l'équipe, pour le club", a apprécié le capitaine héraultais Anthony Bouthier.

Les Auvergnats, incapables de s'imposer à l'extérieur depuis l'arrivée sur le banc de Christophe Urios, voient eux la phase finale s'éloigner encore un peu plus.

. La Rochelle double Paris et Lyon

Les Rochelais tiennent leur revanche. Surpris à l'aller en octobre sur leur pelouse de Deflandre (38-21), ils ont rendu à Pau la monnaie de sa pièce dans son stade du Hameau (36-32).

Portés par leur ouvreur international Antoine Hastoy, auteur à lui seul de 26 points, dont un essai, face à son ancienne équipe, les champions d'Europe s'emparent du fauteuil de dauphin occupé jusqu'ici par le Stade français.

Le demi de mêlée de La Rochelle Thomas Berjon (g) contre la Section Paloise, le 4 mars 2023 à Pau © GAIZKA IROZ / AFP

Le club parisien, désormais troisième, est lourdement tombé à Mayol face à un Toulon inspiré offensivement (37-9), à l'image de son demi de mêlée Baptiste Serin, de tous les bons coups dans le premier acte, et de son ailier sud-africain Cheslin Kolbe, en jambes.

Le Stade rochelais profite également du coup d'arrêt de Lyon à Castres (27-22). La belle série lyonnaise de cinq succès de rang s'est achevée au stade Pierre-Fabre, où le CO était tombé il y a deux semaines pour la première fois depuis plus de deux ans, contre La Rochelle (32-17).

Une défaite qui avait coûté sa place au manager Pierre-Henry Broncan. Son successeur Jeremy Davidson a réussi son baptême à la maison, par où passera immanquablement le maintien des Tarnais, toujours onzièmes.

"Là, on est les plus heureux du monde", a savouré le pilier castrais Quentin Walcker. "On avait besoin de gagner, comptablement d'abord, mais aussi pour la tête, pour valider tout le travail effectué, car on bosse beaucoup".

. L'Usap a le moral

Le public d'Aimé-Giral est gâté ces derniers temps. Après leur festival offensif contre Pau (49-29), les Perpignanais ont remis ça devant Bayonne (34-27).

Auteurs de quatre essais en première mi-temps, ils semblaient s'acheminer vers un nouveau succès facile sur leur terrain, mais l'Aviron leur a collé aux basques jusqu'au bout.

Le 2e ligne de Perpignan Posolo Tuilagi (c) à l'attaque contre l'Aviron Bayonnais, le 4 mars 2023 à Perpignan © RAYMOND ROIG / AFP

Grâce à cette quatrième victoire en cinq matches, l'Usap cède la 13e et avant-dernière place à la Section paloise, qui dispose d'une marge de sept points sur la lanterne rouge, Brive.

Les Corréziens ont été battus à domicile par Bordeaux-Bègles (28-7) et sa charnière internationale recomposée Maxime Lucu-Matthieu Jalibert.

Une troisième victoire d'affilée pour les Girondins, désormais cinquièmes et plus que jamais dans le coup pour la qualification en phase finale après avoir connu un début de saison difficile.

La 20e journée se refermera dimanche (21h05) par une confrontation alléchante entre le Racing 92, en quête de points, et le leader Toulouse, deux formations très joueuses.

© 2023 AFP