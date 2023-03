Biathlon: les Français remportent le relais mixte, le Covid de retour pour la fin de saison

Nové Mesto na Morave (République Tchèque) (AFP) – Dans une composition inédite, le relais mixte français de biathlon est parvenu à s'imposer dimanche en fin de matinée à Nove Mesto (République tchèque), alors que la menace du Covid plane sur la fin de saison.

Publicité Lire la suite

Sur la liste de départ dimanche, trois des quatre Français n'avaient pas encore été alignés en relais mixte (4x6 km): Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo et Éric Perrot. Colombo en était même à son premier relais en Coupe du monde, alors que Jeanmonnot et Perrot en comptaient jusque-là respectivement sept et trois.

Dans cette équipe fortement remaniée après le test positif au Covid de Quentin Fillon Maillet et la fin de saison anticipée d'Émilien Jacquelin, Fabien Claude a pourtant été lancé dans les meilleures conditions, en tête avant le dernier relais, grâce à des performances très solides de Jeanmonnot, Colombo et Perrot derrière la carabine, malgré des conditions de vent compliquées.

"On a dû faire une composition d'équipe un peu inédite, mais comme je leur disais, avant la course il n'y a rien de fait. On pouvait aller chercher la gagne", a commenté Fabien Claude au micro de la chaîne L'Équipe après la course.

La Norvège était privée des frères Johannes et Tarjei Boe, positifs au Covid samedi matin, auteurs d'un doublé sur la poursuite samedi après-midi (Johannes devant Tarjei) tout en se sachant positifs (la Fédération internationale n'interdit pas cet hiver le départ de biathlètes positifs au Covid), et qui ont renoncé aux relais (mixte et mixte simple) dimanche.

Sans faute de Claude

"Les Suédois avaient l'air très costauds sur la liste de départ, et quand je pars avec Samuelsson il y a fort à faire, en ce moment il est plus rapide que moi", a souligné Claude, 5e de la poursuite samedi dans la station de Moravie.

Plus solide que Samuelsson sur le pas de tir en blanchissant ses dix cibles sans faute, contre deux pioches sur le tir couché et deux sur le tir debout pour le Suédois, Fabien Claude a assuré la deuxième victoire de l'hiver du relais mixte français, après Pokljuka début janvier.

Dans les Alpes juliennes slovènes, Fabien Claude avait lancé le relais, avec Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon. Anaïs Chevalier-Bouchet a été alignée sur le relais mixte simple dimanche après-midi avec Antonin Guigonnat, alors que Julia Simon a été laissée au repos, en vue de la fin de saison à commencer par l'étape à Ostersund (Suède) la semaine prochaine.

Dans la course au gros globe de cristal, le Covid a fait un retour marqué et pourrait s'inviter en arbitre, notamment chez les femmes où les écarts sont un peu plus resserrés (158 points d'avance pour Julia Simon sur la Suédoise Elvira Oeberg).

Plusieurs cas de Covid se sont déclarés après les Mondiaux-2023 à Oberhof (Allemagne), dont Julia Simon depuis remise, Fillon Maillet ou le Norvégien Sturla Laegreid, premier poursuivant de Johannes Boe à la Coupe du monde, positif en milieu de semaine et qui a renoncé aux courses à Nove Mesto.

La présence de Johannes Boe en Suède la semaine prochaine est incertaine. Lauréat de treize courses individuelles en Coupe du monde cette saison, le Norvégien possède une avance de 399 points à cinq courses (et 450 points à distribuer) de la fin.

© 2023 AFP