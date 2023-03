"Everything Everywhere" domine les Spirit Awards avant les Oscars

1 mn

Santa Monica (Etats-Unis) (AFP) – La comédie absurde de science-fiction "Everything Everywhere All At Once" a remporté sept nouveaux prix samedi lors des Spirit Awards du cinéma indépendant, dont celui du meilleur film, avant la cérémonie des Oscars le week-end prochain.