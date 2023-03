L1: l'OM à Rennes pour transformer "la tristesse en rage"

Marseille (AFP) – Rebondir, très vite, pour ne pas tout gâcher en une semaine: secoué par ses défaites à domicile contre le Paris SG et, surtout, face à Annecy en Coupe de France, Marseille ira dimanche à Rennes tenter de retrouver une dynamique positive et préserver sa deuxième place en Ligue 1.

"On n'a pas le temps de pleurer. Mais on a le droit d'être énervés et de transformer cette colère et cette tristesse en rage à mettre sur le terrain dimanche", a résumé vendredi l'entraîneur marseillais Igor Tudor, manifestement déjà regonflé.

Moins de deux jours plus tôt, juste après la piteuse défaite des siens aux tirs aux buts contre Annecy, qui leur fermait une voie royale vers un trophée attendu depuis des lustres, le technicien croate avait au contraire paru réellement assommé. A l'écouter, il s'est vite relevé.

"Je n'ai pas dormi le premier soir, mais dès que je me suis levé, je suis reparti encore plus fort, avec encore plus d'envie de bien faire et de transmettre ma conviction. Mes idées ne changent pas pour une défaite et on a un grand match à gagner dimanche", a-t-il assuré.

Tout de même, le revers de mercredi en Coupe a fait l'effet d'une horrible fausse note au milieu d'une saison jusque-là joliment exécutée. Dès la fin du match, le gardien Pau Lopez a ainsi évoqué "une soirée de merde" et vendredi, Alexis Sanchez a parlé de "pire défaite de (sa) carrière".

"Même quand tu joues contre une équipe de deuxième, troisième ou quatrième division, tu dois être concentré à 100%. Maintenant, la seule solution est de se relever en donnant tout dimanche", a déclaré l'ancien attaquant de Barcelone et Arsenal, habituellement peu bavard mais qui n'a pas tourné autour du pot vendredi.

"Pédaler fort"

"L'équipe est énervée et la seule solution est de gagner dimanche, contre un rival difficile. On doit faire un gros match, en étant concentrés à 100% pour montrer quel grand groupe on est", a expliqué Sanchez.

"On doit y aller avec la bonne mentalité, jouer à 200% et rester concentrés 90 minutes. C'est la seule façon de rendre la joie aux supporters", a-t-il conclu.

Au-delà de ce que l'OM a à se faire pardonner, il y aura dimanche à Rennes l'enjeu d'une fin de saison qui peut voir Marseille tout perdre alors qu'il y a trois semaines, certains, certes minoritaires, imaginaient le club provençal brandir la Coupe et disputer le titre au PSG.

Or, à l'heure du coup d'envoi, en cas de succès de Monaco et Lens, l'OM aura peut-être glissé à la 4e place et un nouveau résultat négatif pourrait vraiment faire mal aux joueurs de Tudor.

Même si les jambes sont fatiguées, c'est surtout à un gros travail mental que s'est attelé le coach marseillais, qui sait que son équipe reste la meilleure de L1 à l’extérieur et qu'elle avait su se relever à l'automne d'une vilaine série de mauvais résultats.

"Il nous reste 13 matchs pour atteindre la deuxième place, un objectif énorme mais que l'on doit obtenir. Ca sera dur mais on en a les moyens, avec notre force mentale et avec nos qualités. Les qualités sont là et notre façon de faire du foot est la bonne", a assuré Tudor.

"Deux jours après Annecy, on regrette encore. Moi je suis déçu pour les garçons, le club, les supporters. Ca semblait à notre portée et du coup, l'amertume est encore plus grande, a-t-il ajouté. Mais il faut avancer et recommencer à pédaler fort. Ce sera un championnat passionnant jusqu'à la fin."

