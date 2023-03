Ski alpin: Odermatt, vainqueur du super-G d'Aspen, fonce sur le globe de cristal

Los Angeles (AFP) – Marco Odermatt empile les trophées cet hiver: il a signé dimanche lors du super-G d'Aspen (Etats-Unis) sa neuvième victoire de la saison et s'est offert la Coupe du monde de la spécialité, en attendant très probablement, le globe de cristal de N.1 mondial.

La seconde tournée américaine de l'hiver, placée juste après les Mondiaux-2023 en dépit de toutes considérations budgétaires et environnementales, n'a pas plu à tous les skieurs et suiveurs, mais Odermatt n'a pas eu à s'en plaindre.

Il a disputé trois des cinq courses initialement programmées (une, la première descente d'Aspen, a été annulée vendredi en raison des conditions météo et il ne s'aligne jamais en slalom) avec un bilan impressionnant de trois podiums: 2e du géant de Palisades Tahoe, en Californie, le week-end dernier, 3e de la descente d'Aspen et pour finir une succès en super-G.

Ce périple américain est à l'image de sa saison: Odermatt, 25 ans, a fait preuve tout au long de l'hiver d'une remarquable et implacable constance avec pas moins de 18 podiums en 22 départs!

Sous le soleil d'Aspen et sur un super-G quasiment taillé au format d'un sprint (1 min 06 sec 80/100e d'effort), "Odi" n'a pas tremblé.

Il a signé sa cinquième victoire de la saison en super-G devant l'Allemand Andreas Sander, 2e à 5/100e, et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 3e à 34/100e, tandis que le Canadien James Crawford, sacré champion du monde de la spécialité le mois dernier à Courchevel (France) à la surprise générale, a terminé à la 11e place, à 81/100e.

"Ma saison en super-G est vraiment fantastique, j'ai pris du plaisir sur chaque course dans cette discipline. Avoir le globe (du super-G) avant les finales (de Soldeu, en Andorre), c'est un soulagement, je vais pouvoir apprécier plus encore les finales", a déclaré le Suisse qui totalise désormais 20 victoires sur le circuit mondial.

Le Suisse Marco Odermatt lors du Super G d'Aspen, dans le Colorado le 5 mars 2023 © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Son armoire à trophées ne va en effet pas tarder à déborder: il y a ajouté le "petit" globe du super-G qui rejoint le globe de géant et le globe de cristal de N.1 mondial, ainsi que son titre olympique en géant, conquis l'hiver dernier, et ses deux titres mondiaux 2023 (géant et descente).

Et ce n'est pas fini: il est en tête du classement mondial du géant et il devrait rapidement s'assurer la victoire au classement général de la Coupe du monde, comme en 2022, puisqu'il a désormais 386 points d'avance sur Kilde, le seul à pouvoir encore le priver du globe de N.1 mondial.

Avec encore six courses (deux à Kranjska Gora le week-end prochain et quatre à Soldeu) au programme et donc un maximum de 600 points à empocher, il faudrait en effet un incroyable retournement de situation pour que Kilde imite sa compagne, l'Américaine Mikaela Shiffrin, assurée depuis samedi de remporter la Coupe du monde féminine pour la cinquième fois.

Le super-G d'Aspen s'est conclu par un ultime coup d'éclat, celui de Nico Gauer, représentant le Liechtenstein, qui, parti avec le dossard 53 et en quête de ses premiers points en Coupe du monde, s'est classé 6e.

Le meilleur Français, Nils Allegre, a pris la 9e place, à 76/100e d'Odermatt et Alexis Pinturault, médaillé de bronze des Mondiaux-2023 dans la discipline, la 11e.

