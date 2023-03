Top 14: Toulouse résiste au Racing 92 dans un match fou

Nanterre (AFP) – Dix essais pour un match fou. Toulouse a infligé sa deuxième défaite à domicile en Top 14 de la saison au Racing 92 (39-35), dimanche, dans la rencontre, haletante, de clôture de la 20e journée.

Ce deuxième revers de rang, après la déculottée reçue à Lyon (45-11) laisse le club francilien à la 8e place (47 pts), à trois longueurs de Bayonne, 6e et virtuel dernier qualifié pour la phase finale.

Toulouse, de son côté, a renforcé sa main mise sur le championnat et compte désormais neuf points d'avance sur son dauphin, La Rochelle, et douze sur le troisième, le Stade français.

Le Racing n'avait plus perdu à la Paris La Défense Arena depuis le 24 décembre et une déroute dans le derby face au Stade français (48-10).

Sous pression, les Ciel et Blanc se sont montrés trop approximatifs et trop indisciplinés (onze pénalités concédées, un carton jaune pour Eddy Ben Arous) pour faire dérailler le train rouge et noir, même privé de ses cadres appelés à Marcoussis (Ntamack, Dupont, Ramos, Flament...) ou blessés (Jelonch, Chocobares, Capuozzo...).

Qu'importe, les Toulousains, même remaniés, ont inscrit quatre essais, par le talonneur Peato Mauvaka (8e), l'ailier Dimitri Delibes (20e, 36e) et le deuxième ligne Emmanuel Meafou (40e), dans les quarante premières minutes pour mettre un terme aux ambitions franciliennes.

Le demi de mêlée Paul Graou (50e) en a rajouté un autre et les hommes d'Ugo Mola enchaînent ainsi un quatrième succès sur leurs cinq derniers matches.

Le demi de mêlée français de Toulouse Paul Graou (d) s'en va inscrire un essai lorsud match entre le Racing 92 et Toulouse le 5 mars 2023 à Nanterre © FRANCK FIFE / AFP

Comme souvent, le Racing 92 a montré deux visages: l'un, laborieux et à la peine en défense; l'autre aussi joueur que spectaculaire, capable de passer cinq essais à l'une des meilleures équipes d'Europe.

Ceux du jeune pilier Thomas Moukoro Abouem (55e), son premier en Top 14, du demi de mêlée Antoine Gibert (60e) et de l'ailier Vinaya Habosi (67e) sont arrivés trop tard.

Dix essais, c'est un record cette saison à égalité avec le choc de bas de tableau entre Perpignan et Pau (49-29).

Après deux semaines de trêve internationale, le Racing 92 devra absolument se rattraper face à son voisin parisien tandis que Toulouse ira à Castres.

