Au Brésil, un collectionneur "loufoque" épris de Marcel Proust

Rio de Janeiro (AFP) – "Je devrais être dans une camisole de force!", le Brésilien Pedro Corrêa do Lago a consacré sa vie à rassembler la plus grande collection privée au monde de lettres autographes et de manuscrits, dont une somme inestimable sur Marcel Proust, qu'il vénère.