Rugby: l'Italien Capuozzo forfait pour la fin du Tournoi des six nations

Rome (AFP) – La Fédération italienne de rugby a officialisé lundi le forfait de son arrière Ange Capuozzo (Toulouse) pour la fin du Tournoi des six nations en raison d'une douleur persistante à l'épaule gauche, touchée contre l'Irlande le 25 février.

"Compte tenu de la persistance de symptômes douloureux à l'épaule gauche et afin de permettre au joueur de poursuivre son rétablissement en toute tranquillité (...), l'encadrement technique et médical de l'Italie a décidé de ne pas le réintégrer dans le groupe en vue des deux dernières journées" contre le pays de Galles et l'Ecosse, a indiqué la Fédération italienne.

Ange Capuozzo (23 ans, 10 sélections) "poursuivra sa rééducation à Toulouse, avec l'encadrement de son club, en lien avec les structures fédérales", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La Fédération italienne avait annoncé la semaine dernière que le joueur souffrait d'un "traumatisme musculo-squelettique" à l'épaule gauche après avoir été touché lors de la défaite (34-20) contre l'Irlande.

Capuozzo est la révélation des douze derniers mois en Italie, même si sa présence n'a pas empêché les Azzurri de perdre leurs trois premiers matches cette année.

L'Italie joue son dernier match à domicile samedi contre le pays de Galles et terminera en Ecosse le 18 mars.

