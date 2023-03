Wall Street s'affole face à la perspective de taux plus élevés que prévu

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a été sévèrement secouée mardi par des propos du président de la banque centrale américaine (Fed) suggérant que les taux de l'institution pourraient aller plus haut que prévu jusqu'à présent, ravivant les craintes d'une récession.