Wall Street se replie après des propos de Powell sur la remontée des taux

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York s'est soudainement enfoncée dans le rouge mardi après que le président de la banque centrale américaine a indiqué que les taux de l'institution pourraient aller plus haut que prévu jusqu'à présent.