Hommage à Gisèle Halimi : Macron annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution

À l'occasion d'un hommage rendu à l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi, Emmanuel Macron a annoncé mercredi la présentation d'un projet de loi "dans les prochains mois" pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron a annoncé, mercredi 8 mars, la présentation d'un projet de loi "dans les prochains mois" pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. Le chef de l'État rendait hommage à la féministe Gisèle Halimi lors de la Journée internationale des droits des femmes.

"Les avancées issues des débats parlementaires, à l'initiative de l'Assemblée nationale puis éclairées par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois", a déclaré le président de la République.

Les deux chambres du Parlement se sont récemment prononcées pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, en des termes différents.

>> À lire sur France24.com : l’inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française, un parcours semé d’embûches

Le Sénat prévoit d'ajouter un alinéa à l'article 34 : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse."

Le texte précédemment voté par les députés allait plus loin, en mentionnant le "droit" à l'IVG via l'introduction d'un article stipulant que "la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse."

Organisée au Palais de justice de Paris à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la cérémonie d'hommage à Gisèle Halimi s'est déroulée en présence de l'ancien président François Hollande et du président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius.

Figure du féminisme décédée en 2020, Gisèle Halimi fut une combattante acharnée du droit à l'IVG en France.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne