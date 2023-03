Wall Street finit en ordre dispersé, s'interrogeant sur les taux

La façade du New York Stock Exchange, le 10 février 2023 © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note indécise mercredi, continuant à évaluer ce que les récents propos du président de la banque centrale américaine (Fed) signifient pour les taux et les conséquences pour l'économie.