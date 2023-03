Wall Street se ressaisit après un trou d'air déclenché par le patron de la Fed

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Wall Street évoluait en petite hausse à l'ouverture mercredi, reprenant son souffle après avoir été ébranlée par des propos du président de la banque centrale américaine (Fed) suggérant mardi que les taux de l'institution pourraient aller plus haut et pour plus longtemps que prévu jusqu'à présent.