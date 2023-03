"J'ai toujours mes testicules": quand des influenceurs TikTok démystifient la vasectomie

© STF / AFP

3 mn

Washington (AFP) – Les yeux mi-clos, un homme commence à chanter tout en filmant sa vasectomie: sur TikTok, de plus en plus de vidéos luttent contre la désinformation sur cette opération contraceptive de plus en plus populaire aux Etats-Unis depuis que la Cour suprême a dynamité le droit à l'avortement.