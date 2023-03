Un an après l'invasion de l'Ukraine, le marché du pétrole transformé et plus incertain

Un tanker amaré près d'Anacortes (Etat du Washington) © David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Houston (Etats-Unis) (AFP) – Un an de guerre en Ukraine et de sanctions a profondément bouleversé le marché du pétrole, devenu plus fragmenté et plus incertain, sans doute pour longtemps, avec des prix moyens plus élevés à l'avenir.