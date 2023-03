Wall Street ouvre en hausse, aidée par une accélération du chômage

La façade du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en légère hausse jeudi, grâce à un chiffre du chômage plus élevé que prévu et une accalmie des taux obligataires, mais les investisseurs restent en position d'attente avant le rapport mensuel sur l'emploi, attendu vendredi.