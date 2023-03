Ski alpin: Shiffrin à Are, avec les félicitations de Stenmark

Mikaela Shiffrin, ici sur la piste de la descente de Kvitfjell, le 4 mars 2023, est attendue pour le record de victoires à Are, en Suède

Paris (AFP) – L'Américaine Mikaela Shiffrin a l'occasion d'égaler puis de battre le record de 86 victoires en Coupe du monde de ski alpin d'Ingemar Stenmark sur ses terres, vendredi et samedi à Are (Suède).

"Je suis heureux pour elle. C'est vraiment mérité. C'est une excellente skieuse, avec une technique fantastique. Elle est très douée. Elle a l'air d'être très sympathique, aussi. Donc je suis content que ça soit elle", a commenté pour l'AFP le Suédois qui fêtera ses 67 ans la semaine prochaine.

Stenmark félicite Shiffrin (85 succès) avant même qu'elle ne le rejoigne officiellement tant il est certain, comme tous les suiveurs, que l'Américaine va s'emparer de son record.

Cette saison, Shiffrin a dominé de toute sa classe la Coupe du monde de ski alpin avec 11 victoires en 26 courses disputées. Son avance est telle qu'elle est déjà assurée de remporter le classement général pour la cinquième fois de sa carrière avant le week-end d'Are et les finales de Soldeu (Andorre) la semaine prochaine.

A Are, Shiffrin retrouve deux disciplines qu'elle affectionne (géant vendredi, slalom samedi) en un lieu où elle s'est déjà imposée à quatre reprises sur le circuit mondial, notamment pour la première victoire de sa carrière en décembre 2012. Elle avait aussi décroché deux titres de championne du monde en 2019 (super-G et slalom) dans la petite ville suédoise.

Stenmark, légende du ski alpin aux apparitions rares, ne sera par contre pas présent ce week-end pour une symbolique passation de pouvoir.

"Je voyage, mais j'essaierai de regarder les courses. Je lui souhaite bonne chance, et j'espère qu'elle battra mon record prochainement", a-t-il lancé.

La légende du ski alpin Ingemar Stenmark, le 22 février 1980 lors de sa victoire dans le slalom olympique de Lake Placid © STAFF / AFP/Archives

"Il y a déjà quatre ans, je me suis dit qu'elle serait la première à gagner 100 courses, et même plus, si elle reste en bonne santé", prévient-il à propos du futur de la championne, qui ne devrait pas s'arrêter au niveau du record.

Shiffrin, phénomène de précocité qui gagne depuis plus de dix ans, va fêter seulement ses 28 ans lundi. Et elle n'a encore jamais évoqué une prochaine retraite, laissant espérer les chiffres les plus fous.

Programme de la Coupe du monde de ski alpin d'Are:

Vendredi: géant, première manche à 10h00, seconde manche à 13h00

Samedi: slalom, première manche à 10h30, seconde manche à 13h30

