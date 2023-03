Six nations: humiliée par la France, l'Angleterre de Borthwick ne se fait "pas d'illusion"

Londres (AFP) – Le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick ne se fait pas "d'illusion" sur l'ampleur du chantier de la reconstruction du XV de la Rose, auquel la France a infligé samedi lors du Tournoi des six nations la troisième défaite la plus lourde de son histoire (53-10).

"On voulait voir comment l'équipe avait progressé et où est-ce que l'on se situait face aux meilleurs mondiaux. On est très loin, c'est ça la réalité", a-t-il résumé à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2023.

"Personne ne se fait d'illusion sur ce que nous devons faire. Depuis le début, on ne se voile pas la face", a ajouté l'ancien deuxième ligne international, nommé le 19 décembre dernier à la tête de la sélection.

Seule l'Australie (76-0 en 1998) et l'Afrique du Sud (58-10 en 2007) ont infligé à l'Angleterre des revers plus lourds en 152 ans d'histoire de la sélection.

A domicile, aucune nation n'avait même réussi à engranger 43 points d'écart sur les Anglais, dont le précédent "record" dans leur antre remontait à un revers 42-6 (-36) face aux Springboks en 2008.

"Nous sommes extraordinairement déçus. Le mérite de la France est immense. Ils ont montré leur puissance, leur classe, leur vitesse. Cela montre tout l'écart qui nous sépare", a relevé Borthwick.

Alors qu'il ne reste plus qu'une journée à disputer dans le Tournoi, l'Angleterre occupe la 4e place et compte deux revers. Elle finira samedi prochain par un déplacement en Irlande, chez le N.1 mondial. A priori pas le meilleur endroit pour se relancer et envisager avec un peu plus de sérénité la Coupe du monde à venir cet automne en France.

La déception d'Owen Farrell (au centre) et des rugbymen anglais après la défaite historique 53-10 que leur a infligée l'équipe de France le 11 mars 2023 à Twickenham lors de l'avant-dernière journée du Tournoi des six nations © Glyn KIRK / AFP/Archives

"J'avais dit qu'on en saurait plus d'ici la fin du Tournoi sur l'endroit où nous nous situons, et vous pouvez voir le travail qu'il nous reste à accomplir", a conclu Borthwick.

