Le maire d'Orléans Serge Grouard quitte le parti Les Républicains

Rennes (AFP) – Le maire d'Orléans Serge Grouard a annoncé dimanche quitter Les Républicains et appelé à "construire une nouvelle majorité", alors que sa formation politique se perd dans "de petits jeux politiques stériles" et n'a "plus aucune ligne politique" ni de projet pour le pays.