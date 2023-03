Buitoni, Tereos: mobilisation contre des fermetures menaçant plus de 300 emplois

Manifestation d'employés de l'usine de Buitoni à Caudry contre la fermeture de leur usine le 13 mars 2023 © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

3 mn

Caudry (France) (AFP) – "Non à la fermeture": les employés de Tereos à Escaudoeuvres et de Buitoni à Caudry ont manifesté lundi leur colère face à la fermeture, actée ou annoncée, de leurs usines qui emploient plus de 300 personnes dans le Cambrésis, à laquelle s'oppose le ministre de l'Industrie.