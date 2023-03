Tour de France 2024: un week-end final azuréen très rock'n roll

Nice (AFP) – Des cols en pagaille et un contre-la-montre musclé en guise d'ultime juge de paix: les deux dernières étapes du Tour de France 2024 qui arrivera, JO oblige, à Nice s'annoncent particulièrement croustillantes.

Publicité Lire la suite

On savait déjà que la dernière étape serait un chrono individuel reliant Monaco à Nice, 35 ans après la victoire pour huit secondes de Greg LeMond face à Laurent Fignon sur les Champs-Elysées en 1989.

Restait à découvrir le tracé, présenté lundi par les organisateurs d'ASO à Nice. Et il est gratiné puisqu'il montera à la Turbie (8,1 km à 5,6%) puis au col d'Eze par son versant le plus court (1,6 km à 8,1%) avant de finir place Massena à Nice, au bout de 35,2 km d'effort.

Tout pourrait se décider sur ce chrono, loin de la procession habituelle du dernier dimanche vers Paris où le champagne est souvent de sortie en cours d'étape, sauf pour les sprinteurs aimantés par un succès de prestige sur les Champs.

L'avant-dernière étape en 2024, dont les contours ont également été dévoilés lundi, n'a rien d'une promenade de santé non plus. Bien au contraire, c'est même un sacré tour de montagnes russes qui attend les coureurs au cours d'une étape courte (132 km) mais assez vertigineuse avec l'ascension successive du col de Brais, du col de Turini, du col de La Colombine et enfin du difficile col de la Couillole (15,7 km à 7,1%), où sera jugée l'arrivée comme samedi dernier sur Paris-Nice.

Avec 4.400 mètres de dénivelé positif, il s'agit d'une "étape dense, ramassée, sans un mètre de plat, où tout sera possible", a souligné le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Un menu d'autant plus copieux que l'étape est placée à la veille de l'arrivée à Nice, où le Tour de France se terminera pour la première fois de son histoire plus que centenaire, proximité des JO-2024 à Paris oblige.

Cette 111e édition décidément par comme les autres partira pour la première fois d'Italie, à Florence.

Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ sera avancé d'une semaine et la course partira le 29 juin pour arriver le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux Olympiques.

© 2023 AFP