Wall Street termine en ordre dispersé, le marché résiste, malgré le choc bancaire

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, surmontant le dérapage du secteur bancaire grâce aux capitalisations géantes et la bonne tenue des valeurs défensives, sur fond de repli brutal des taux obligataires.