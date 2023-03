Billets pour les JO de Paris: une nouvelle phase, avec tirage au sort, lancée mercredi

Le compte à rebours des Jeux de Paris lancé à 500 jours de l'événement, le 14 mars 2023 à Bobigny © Thomas SAMSON / AFP

2 mn

Paris (AFP) – Après une première phase de vente de billets marquée par des prix jugés excessifs, les organisateurs des JO de Paris 2024 lancent mercredi une deuxième phase de vente à l'unité et non plus en packs.