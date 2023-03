Grèves dans les transports: mercredi ne sera pas une "journée noire" selon Clément Beaune

Paris (AFP) – Mercredi ne devrait pas être une "journée noire" dans les transports publics, avec moins de perturbations liées à la grève contre la réforme des retraites pour la huitième journée de mobilisation, a indiqué le ministre des Transports Clément Beaune mardi matin.

"En Ile-de-France, il y aura peu de perturbations. A la SNCF aujourd'hui ce n’est pas une situation normale et ça devrait être moins bien demain. Dans le transport aérien, seulement sur l’aéroport d’Orly, il y aura 20% de vols en moins", a précisé le ministre sur France 2.

"Je ne crois pas que ce soit une journée noire" mercredi, a souligné Clément Beaune. Il a concédé cependant que "quand on a une galère et qu’on a son train annulé, on considère toujours que c’est une journée noire".

"Ce sera moins pénalisant", "on ne sera pas dans les niveaux de perturbation des transports publics qu’on a connu lors des précédentes mobilisations", a poursuivi le ministre.

A la SNCF, une grève reconductible a été lancée le 7 mars à l'appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites, et jusqu'à 80% des TGV avaient été annulés lors des journées de mobilisation précédentes.

Dans le transport aérien, les annulations de vols pour mercredi s'annoncent aussi moins nombreuses que la semaine dernière, quand elles avaient touché, outre les plateformes parisiennes d'Orly et Roissy, des aéroports en région, et concerné jusqu'à 30% des mouvements d'appareils.

