L'inflation au plus bas depuis un an et demi aux Etats-Unis

Un supermarché de Washington le 19 janvier 2023 © Stefani Reynolds / AFP

3 mn

Washington (AFP) – L'inflation continue de ralentir aux Etats-Unis, et est tombée en février à son plus bas niveau depuis près d'un an et demi, mais la Fed, chargée de lutter contre cette hausse des prix, est désormais sous pression avec la faillite de la banque SVB.