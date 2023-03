Meta va supprimer 10.000 postes de plus, annonce son PDG Mark Zuckerberg

Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10.000 postes de plus, après une première vague de 11.000 licenciements début novembre © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10.000 postes de plus, après une première vague de 11.000 licenciements début novembre, a annoncé mardi le PDG du groupe, Mark Zuckerberg.