Pour ses 10 ans, le Mucem veut attirer "toujours plus de publics"

Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille, le 20 novembre 2019 © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP/Archives

Marseille (AFP) – Le Mucem (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), qui célèbre cette année ses 10 ans, entend attirer "toujours plus de publics", notamment des quartiers les plus populaires de Marseille, a annoncé mardi son nouveau président Pierre-Olivier Costa.