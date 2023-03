Wall Street termine en hausse, rebond après la frayeur de la veille

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi, grâce à une chasse aux bonnes affaires dans un marché moins anxieux que la veille, séduit par la perspective d'une possible fin anticipée du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).