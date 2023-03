Indian Wells: Sabalenka balaie Gauff et file en demi-finale

Indian Wells (Etats-Unis) (AFP) – La Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale, s'est très facilement qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 d'Indian Wells, en écrasant 6-4, 6-0 l'Américaine Coco Gauff (6e), vendredi en Californie.

La joueuse de 24 ans, qui a remporté son premier Majeur en janvier à l'Open d'Australie, sera opposée à la Grecque Maria Sakkari (7e), finaliste de l'épreuve l'an passé, ou à la Tchèque Petra Kvitova (15e), opposées en nocturne.

Depuis son sacre à Melbourne, une grande confiance habite Sabalenka, qui n'a perdu qu'un match sur 17 disputés cette saison, ne cédant en route que cinq sets seulement.

"C'est une sensation agréable, mais 'confiance' est un mot que je n'aime pas trop. Je parlerais plus de croyance en soi. Je sais qu'à chaque match, je donne le meilleur de moi-même", a-t-elle commenté à chaud.

Elle en a fait l'éclatante démonstration face à Gauff, qui avait pourtant remporté trois de leurs quatre précédentes confrontations, moins de 24 heures après avoir dû autrement s'employer pour écarter la Tchèque Barbora Krejcikova (16e) 6-3, 2-6, 6-4, en 1/8e de finale.

Plus agressive, plus puissante, plus constante, elle n'a eu aucun mal à se débarrasser, en à peine plus d'une heure, de l'Américaine de 19 ans, qui n'a pas semblé bien dans son assiette, malgré le soutien du public admiratif également de la Bélarusse pour sa démonstration de force.

"Oh, allons ! Je sais que vous auriez aimé me renvoyer chez moi. Mais je ne veux pas partir, l'atmosphère est super ici!" a plaisanté, tout sourire, Sabalenka qui atteint pour la première fois le dernier carré dans le désert californien.

