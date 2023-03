Indian Wells: Tiafoe sort Norrie et fonce en demi-finales

Indian Wells (Etats-Unis) (AFP) – L’Américain Frances Tiafoe, 16e mondial, s'est qualifié en mode express pour les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells, en battant 6-4, 6-4, le Britannique Cameron Norrie (12e) vainqueur de l'épreuve en 2021, mercredi en Californie.

L'Américain de 25 ans atteint pour la première fois le dernier carré d'un tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems.

Vainqueur d'un seul tournoi sur le circuit ATP, à Delray Beach en 2018, il sera opposé vendredi au Russe Daniil Medvedev (6e) ou à l'Espagnol Alejandro Davidovich (28e), opposés plus tard dans la journée aux États-Unis.

"Je suis vraiment heureux. J'ai l'impression que lorsque je suis bien mentalement, je suis l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'atteindre les demi-finales, je suis content de battre de cette façon un gars comme lui, qui a si bien joué ces derniers temps", a commenté Tiafoe.

C'est en effet avec autorité et sans faille, qu'il a stoppé Norrie, un des joueurs en forme du moment. Le Britannique venait de s'imposer à Rio De Janeiro en prenant le meilleur en finale sur le prodige espagnol Carlos Alcaraz (2e).

Dominateur dans les échanges, l'Américain a découragé les velléités au filet de son adversaire avec des passings et une pression constante, tout en brillant lui-même à la volée (12/15 réussies).

Son cavalier seul s'est légèrement ralenti, quand le Britannique de 27 ans a débreaké dans la seconde manche pour revenir à 5-4. Mais Tiafoe avait encore un service d'avance et il n'a pas tremblé pour conclure en 1h39.

"A la fin, c'était un peu difficile, mais c'était à sens unique et je suis vraiment satisfait de mon niveau de jeu. Je suis rusé, je bouge bien et je ne donne pas trop de points gratuits. J'ai énormément progressé en tant que joueur et cela se voit", a-t-il ajouté.

L’Américain, qui n'avait jamais encore passé le 3e tour dans le désert californien, effectue pour l'heure un parcours parfait puisqu'il n'a perdu aucun set en quatre matches.

