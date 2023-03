Un milliardaire chinois en exil arrêté à New York, accusé d'une fraude à plus d'un milliard de dollars

Le milliardaire chinois Guo Wengui, sur le balcon de son appartement, face à Central Park, le 28 novembre 2017 à New York © TIMOTHY A. CLARY / AFP

2 mn

New York (AFP) – Le milliardaire chinois en exil Guo Wengui, un personnage controversé se targuant d'être un opposant au régime chinois, a été arrêté mercredi à New York où la justice américaine lui reproche d'avoir floué des milliers de ses abonnés sur internet pour plus d'un milliard de dollars.