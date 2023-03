Avec l'inflation à des sommets, la Suède redécouvre la pauvreté

Des invendus de supermarchés sont proposés à la vente à prix cassés dans une succursale de la Croix-Rouge le 14 mars 2023 à Stockholm © Jonathan NACKSTRAND / AFP

5 mn

Stockholm (AFP) – Il est à peine six heures devant la gare de Stockholm et ils sont déjà des dizaines de SDF à faire la queue pour quelques pâtisseries à la cannelle et une tasse de café, soit une affluence inédite selon les associations d'aide aux démunis.