Etats-Unis: un groupe de 11 banques injecte 30 milliards de dollars de dépôts dans First Republic

New York (AFP) – Onze banques américaines ont accepté de verser au total 30 milliards de dollars de dépôts dans l'établissement en difficultés First Republic, signe selon elles de leur "confiance dans le système bancaire" du pays, indique un communiqué commun.

"Cette action des plus grandes banques américaines reflète leur confiance dans First Republic et dans les banques de toutes tailles, et démontre leur engagement général à aider les banques à servir leurs clients et les communautés", est-il écrit dans le document.

First Republic est la 14e banque américaine par la taille des actifs.

Elle s'est trouvée en difficultés après les défaillances rapprochées de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate, des banques qui avaient misé sur des secteurs d'activités particuliers car elle sert principalement une clientèle fortunée.

Les observateurs craignaient que nombre de clients préfèrent déplacer leur argent dans des établissements plus gros ne présentant a priori aucun risque de faillite car trop importants pour que les régulateurs les laissent fermer, et que First Republic soit le prochain domino à tomber.

En une semaine, son action a perdu 73% à Wall Street.

Il est prévu que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo, les quatre plus grandes banques du pays par la taille des actifs, apportent, chacune, cinq milliards de dollars.

Les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent verser 2,5 milliards chacune tandis que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank doivent débourser 1 milliard.

Après les défaillances de Silicon Valley Bank et Signature Bank, "un petit nombre" de banque ont fait face à des retraits importants sur des comptes où étaient déposée plus de 250.000 dollars, la limite habituellement garantie par les autorités, reconnaissent les banques dans le communiqué.

Mais "le système bancaire dispose d'un crédit solide, de liquidités abondantes, d'un capital important et d'une forte rentabilité. Les événements récents n'ont rien changé à cette situation", ajoutent-elles.

