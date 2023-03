Londres (AFP) – Le Royaume-Uni s'apprête à interdire TikTok des appareils gouvernementaux, selon des médias britanniques jeudi, avant une annonce attendue en milieu de journée sur la "sécurité des appareils gouvernementaux".

L'application de partage de vidéos courtes, très populaire chez les jeunes, est accusée par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d'utilisateurs du monde entier, ce que TikTok conteste.

Interrogé à ce sujet lors d'une récente visite aux Etats-Unis, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement prend "au sérieux la sécurité des appareils". "Nous regardons également ce que font nos alliés", a-t-il ajouté.

Le Sunday Times a indiqué ce week-end que le gouvernement s'était vu recommander par les experts en cybersécurité une telle interdiction.

Ces dernières semaines, emboîtant le pas aux autorités fédérales américaines, la Commission et le Parlement européens ont déjà banni TikTok des appareils de leurs employés.

La Chine a exhorté mercredi les Etats-Unis à cesser les "attaques injustifiées" contre TikTok, après une demande du gouvernement américain à sa maison mère chinoise de s'en séparer sous peine d'interdiction pour des raisons de sécurité nationale.

Selon le Wall Street Journal et d'autres quotidiens américains, la Maison Blanche a posé un ultimatum: si TikTok reste dans le giron de son propriétaire, le groupe chinois ByteDance, elle sera interdite aux Etats-Unis.

TikTok a confirmé à l'AFP que le gouvernement américain avait recommandé la cession de l'application par son propriétaire.

Washington "n'a jusqu'à présent pas fourni de preuves que TikTok menace la sécurité nationale des Etats-Unis", a réagi mercredi devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

"Les Etats-Unis devraient cesser de diffuser fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire" aux entreprises étrangères, a ajouté le porte-parole.

