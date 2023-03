Retraites: derniers décomptes fébriles à l'Assemblée avant un vote crucial

Paris (AFP) – L'incertitude plane toujours sur l'issue du vote attendu jeudi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, suspendue notamment aux hésitations de quelques députés LR qui pourraient faire basculer le résultat.

Pour que la réforme soit adoptée, il faudra un nombre de voix favorables supérieur à celui des voix "contre", sans nécessité d'atteindre le seuil de la majorité absolue dans l'hémicycle.

"On peut perdre", admet un cadre macroniste au Palais Bourbon, conscient que la décision se jouera à quelque voix près, comme le confirment les derniers décomptes de l'AFP à partir de sources parlementaires.

LES CONTRE

Les 88 députés RN, ainsi que les 150 députés de la Nupes (en comptant le député du Nord Adrien Quatennens, actuellement suspendu du groupe LFI et siégeant parmi les non-inscrits), voteront contre la réforme.

Le député LFI Adrien Quatennens,à l'Assemblée nationale le 26 juillet 2022 © BERTRAND GUAY / AFP/Archives

Au sein du petit groupe indépendant LIOT, qui compte 20 députés, 16 devraient voter contre, selon une source interne.

Dans le camp présidentiel, seul le député Horizons Yannick Favennec a annoncé un vote contre la réforme.

C'est du côté du groupe LR, et de ses 61 députés sur lesquels compte l'exécutif pour faire adopter son texte, que l'évaluation est la plus fluctuante. Malgré les concessions obtenues, notamment sur le dispositif des carrières longues, ils seront "entre 15 et 20" à s'opposer à la réforme, estimait mercredi soir le député LR du Territoire de Belfort, Ian Boucard.

Plutôt "20 contre, et 5-6 abstentions", chiffre jeudi matin un responsable du groupe.

Outre M. Quatennens, trois autres députés non-inscrits devraient également voter contre.

L'addition des voix contre pourrait donc se situer entre 273 et 279 voix.

LES POUR

Au sein du groupe macroniste Renaissance (170 députés), en tenant compte des quelques députés réticents qui devraient s'abstenir à l'image de Barbara Pompili, il devrait y avoir au moins 165 voix favorables.

Barbara Pompili à l'Assemblée nationale le 14 février 2023 © Ludovic MARIN / AFP/Archives

Parmi leurs alliés, ils devraient avoir le renfort d'au moins 26 députés Horizons (sur 29) et de 50 Modem (sur 51).

Le petit groupe LIOT pourrait également apporter au moins une voix favorable, même si certains hésitaient encore mercredi soir entre vote favorable et abstention.

Du côté de LR, les voix "pour" devraient se situer entre 35 et 40, selon les interlocuteurs interrogés. Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau table lui sur seulement "entre 30 et 35 pour".

La somme des voix "pour" serait donc comprise dans une fourchette entre 277 et un peu plus de 280 voix. Un décompte qui confirme que le résultat se jouera sur le fil.

