Wall Street rebondit grâce à une possible intervention de grandes banques pour aider First Republic

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York rebondissait jeudi après que des médias américains ont fait état de la possible intervention de grandes banques américaines pour aider l'établissement régional First Republic, fragilisé ces derniers jours.