Wall Street termine en nette hausse, enthousiasmée par le soutien à First Republic

Des opérateurs du New York Stock Exchange © TIMOTHY A. CLARY / AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse jeudi, rassurée par l'intervention d'un groupe de banques américaines pour soutenir l'établissement régional First Republic, un nouveau geste de nature à stabiliser le secteur financier, très chahuté ces derniers jours.