A Rome, plongée dans les coulisses du mythique Orient-Express

Avant-première de l'exposition "Orient-Express & Co. Itinéraire d'un mythe moderne", le 16 mars 2023 à la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome.

Rome (AFP) – Quelle histoire derrière un mythe? Objet de fantasmes et icône planétaire, l'Orient-Express est au coeur d'une exposition en plusieurs dimensions qui ouvre ses portes vendredi à la Villa Médicis à Rome, à l'occasion du 140e anniversaire de cette épopée ferroviaire.

Lettres, étiquettes de bagages, affiches, photographies, cartes et dessins techniques: à travers quelque 200 archives de la Compagnie internationale des wagons-lits, le visiteur embarque dans un voyage de près d'un siècle à bord du légendaire train de luxe, exploité entre 1883 et 1977 et reliant Paris à Constantinople, devenue Istanbul.

Baptisée "ORIENT-EXPRESS & Cie. Itinéraire d'un mythe moderne", l'exposition, présentée jusqu'au 21 mai à l'Académie de France à Rome, fait la part belle aux coulisses de l'entreprise ferroviaire pour distinguer la vérité historique du récit mythologique et culturel.

"Avec l'Orient-Express, on a quasiment une histoire totale: politique, diplomatique, culturelle, cinématographique... Mais l'exposition montre aussi son histoire sociale et technique, qui est parfois oubliée", explique à l'AFP l'historien Arthur Mettetal, commissaire de l'exposition.

Des petites mains en cuisine aux ébénistes et chaudronniers, le parcours met ainsi en lumière l'immense chaîne logistique déployée derrière ce train iconique, à son bord et dans les pays d'Europe traversés.

"Il fallait construire ces trains, avec des plans techniques très détaillés pour savoir comment on allait les décorer, dessiner la moindre cuillère, tasse, pour que tout soit maîtrisé, mais aussi avoir des draps frais et de la nourriture cuisinée", rappelle Eva Gravayat, également commissaire.

Dès lors, l'Orient-Express n'est plus une simple ligne mais une expérience de luxe à part entière, au coeur d'une communication rodée vantant le confort de ses lits et sa gastronomie raffinée, une stratégie commerciale qui participe à l'idéalisation du voyage.

Autre itinéraire à l'honneur, moins célèbre mais tout aussi prestigieux: le Rome-Express, mis en service fin 1883, qui relie Paris à Rome. Longeant la Côte d'Azur puis les Riviera du Ponant et du Levant italiennes, il était surtout plébiscité par les touristes britanniques en hiver.

Impossible néanmoins d'éluder l'odyssée de fiction née de ce train légendaire, le célèbre roman policier d'Agatha Christie, "Le crime de l'Orient-Express", paru en 1934, et ses adaptations cinématographiques successives.

On découvre aussi une lettre signée de voyageurs bloqués dans la neige en Turquie en février 1929, l'épisode qui a inspiré l'écrivaine pour son huis-clos.

L'exposition est enrichie d'un film de la photographe Sarah Moon et d'un podcast de l'écrivain Mathias Enard, embarquant le visiteur dans un docu-fiction inédit.

