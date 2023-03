C4: Nice hérite de Bâle pour porter les dernières chances françaises en Europe

Nyon (Suisse) (AFP) – L'OGC Nice, dernier club français qualifié en Coupe d'Europe, affrontera le FC Bâle en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, avant une potentielle demie face à la Fiorentina, l'un des grands noms de cette épreuve.

Les Niçois, qualifiés jeudi pour les quarts après leur victoire contre les Moldaves du Sheriff Tiraspol (3-1, aller: 1-0), se rendront en Suisse le 13 avril et recevront au match retour le 20, selon le tirage au sort réalisé vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Dans cette épreuve qui fait la part belle aux petites nations européennes du football, bien moins prestigieuse que la Ligue des champions et la Ligue Europa, les Aiglons seront peut-être rassurés d'avoir évité les Anglais de West Ham, riche club de Premier League qui lutte néanmoins pour son maintien en Championnat.

Ces derniers affronteront La Gantoise en quarts de finale et sont reversés dans la partie de tableau opposée à celle de Nice.

Les hommes de Didier Digard connaissent leurs adversaires potentiels en demie: les Polonais du Lech Poznan, l'ancien club de Robert Lewandowski, ou la bien connue Fiorentina, finaliste en 1957 de la deuxième édition de la Coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions.

Les demies sont programmées les 11 et 18 mai, avant la finale du 7 juin prévue à Prague, en République tchèque.

La quatrième affiche des quarts promet un affrontement dans le Benelux entre les Belges d'Anderlecht et les Néerlandais de l'AZ Alkmaar.

Après l'élimination du Paris SG et de Marseille en Ligue des champions, de Nantes, Monaco et Rennes en Ligue Europa, Nice détient les dernières chances françaises en Europe, avec un impact non négligeable pour l'indice UEFA de la France, dont la cinquième place est menacée au classement par les Pays-Bas.

Le programme des quarts de finale, les 13 et 20 avril

Lech Poznan (POL) - Fiorentina (ITA)

La Gantoise (BEL) - West Ham (ENG)

AZ Alkmaar (NED) - Anderlecht (BEL)

Bâle (SUI) - Nice (FRA)

Programme des demi-finales, les 11 et 18 mai:

Lech Poznan (POL) ou Fiorentina (ITA) - Bâle (SUI) ou Nice (FRA)

La Gantoise (BEL) ou West Ham (ENG) - AZ Alkmaar (NED) ou Anderlecht (BEL)

© 2023 AFP