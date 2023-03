Répit sur les marchés après les mesures de soutien au système bancaire

Une voiture de police stationne devant le siège de la First Republic Bank à San Francisco, le 13 mars 2023 © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Hong Kong (AFP) – Les marchés asiatiques sont repartis à la hausse vendredi, soulagés comme l'Europe et Wall Street la veille par les mesures de soutien à Credit Suisse et aux banques américaines et par le message rassurant de la Banque centrale européenne (BCE).