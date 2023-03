Séisme en Turquie: funérailles d'Etat au Ghana pour le footballeur Christian Atsu

Accra (AFP) – Des funérailles d'Etat ont été organisées vendredi à Accra, la capitale du Ghana, en hommage au joueur de football Christian Atsu, décédé dans le séisme qui a endeuillé la Turquie le mois dernier.

Présidée par le chef de l'Etat Nana Akufo-Addo, la cérémonie s'est déroulée en présence de la famille du défunt mais aussi d'anciens coéquipiers, qui portaient un t-shirt à son effigie, et de nombreux fans, qui ont défilé devant le cercueil drapé aux couleurs du Ghana et installé sous une tente blanche.

Plusieurs orateurs se sont succédé, dont la veuve du joueur, Marie-Claire Rupio, qui n'a pu retenir ses larmes.

"Tu n'es pas parti seul, une part de moi t'a accompagné. Ton amour continue de me guider. (...) Tu paraissais immortel. Ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants", a-t-elle notamment déclaré.

Christian Atsu est décédé à l'âge de 31 ans dans le puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et a fait plus de 50.000 morts. Il évoluait depuis septembre dernier au sein du club d'Hatay (première division turque), basé à Antakya (sud), proche de l'épicentre.

Après deux semaines de recherche, son corps a été retrouvé le 18 février dans les décombres de l'immeuble où il vivait.

Durant sa carrière, l'international ghanéen (65 sélections), par ailleurs connu dans son pays pour ses activités philanthropiques, a évolué en Angleterre, à Chelsea et Newcastle, ou encore au FC Porto.

Il sera entérée à Ada, sa ville d'origine, dans le sud-est du Ghana.

