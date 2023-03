Trump publie sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis sa suspension en 2021

Donald Trump dans l'Iowa le 13 mars 2023 © KAMIL KRZACZYNSKI / AFP/Archives

Washington (AFP) – L'ancien président américain Donald Trump, qui brigue un second mandat en 2024, a publié vendredi sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis son exclusion il y a plus de deux ans à la suite de l'assaut contre le Capitole.